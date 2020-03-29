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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد 29/3/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:45 - 29 مارس 2020
حالة الطرق في قطاع غزة حالة الطرق في قطاع غزة
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تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد 29/3/2020، حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسة.

وبينت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد

الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، منوهةً إلى قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وذكرت، بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر.

وقد سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادثين سير لم ينتج عنهما أي إصابات سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

 

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