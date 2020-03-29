انخفضت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 29/3/2020 قليلاً في الأسواق المحلية في فلسطين، بعد أن عانت من الارتفاع على خلفية انتشار "فيروس كورونا" المستجد.

وتعاني أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص، من الانخفاض منذ ما يقارب الثلاث شهور إلا أنها تحسنت قليلاً ووصلت لمستويات لم تصل لها منذ 3 سنوات.

وتحظى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل باهتمام شريحة كبيرة من المواطنين، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 29/3/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.6200 دولار/ شيكل

4.9560 دينار / شيكل

3.9220 يورو/ شيكل

0.7080 دولار / دينار

1.0850 يورو/ دينار

بیع

3.6600 دولار/ شيكل

5.1638 دينار / شيكل

4.0181 يورو/ شيكل

0.7300 دولار / دينار

1.0950 يورو/ دينار