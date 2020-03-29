الطقس اليوم الاحد 29/3/2020: ارتفاع الحرارة ومنخفض خماسيني يبدأ الثلاثاء

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الأحد 29/3/2020، غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

غداً الاثنين 30/3/2020 يكون الطقس صافيا إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الثلاثاء 31/3/2020 فيما تتأثر البلاد بمنخفض خماسيني الثلاثاء المقبل، لذا يكون الجو مغبرا وغائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، واعتبارا من ساعات المساء تتحول إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.