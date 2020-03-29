كم يعيش فيروس كورونا في جسم الإنسان؟!

تمكن فريق من الباحثين في مركز بكين الطبي دراسة من تحديد كم الذي يعيش فيه فيروس كورونا في الجسم.

وأوضح فريق الأطباء الباحثين أن الفيروس يمكنه ان يعيش في جسم نصف عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19"، من يوم إلى ثمانية أيام، حتى بعد اختفاء جميع الأعراض.

ليرى العلماء أنه من الضروري تمديد فترة الحجر الصحي لأولئك الذين تعافوا من عدوى فيروس التاجي لمدة أسبوع أو أسبوعين.

وقام الأخصائيون بتحليل بيانات 16 مريضًا متوسط أعمارهم 35.5 سنة والذين تم علاجهم من 28 يناير/كانون الثاني إلى 9 فبراير/شباط 2020. وقد تعافوا جميعًا من المرض.

ويبلغ عدد ضحايا مرض "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم حوالي 28.2 ألف شخص. كما تعافى حوالي 137 ألف شخص.