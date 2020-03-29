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السعودية تعلن اعتراض صاروخين فوق الرياض

  • فلسطين اليوم - الرياض
  • 00:12 - 29 مارس 2020
صورة من الانترنت صورة من الانترنت
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اعترضت الدفاعات الجوية الملكية السعودية اليوم السبت، صاروخين فوق سماء الرياض.

ونقلت قناة العربية أن مضادات الباترويت اعترضت صاروخين أطلقتهما جماعة أنصار الله تجاه الرياض.

وقالت ​القنان السعودية نقلاً عن مصادرها "إنه تم اعتراض صاروخ في سماء مدينة جازان بجنوب المملكة".

وأكدت قوات التحالف لقناة "الإخبارية" اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في سماء الرياض.

ولم يصدر أي تعقيب من قبل حركة أنصار الله اليمنية.

 

 

 

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