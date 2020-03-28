حركة المجاهدين تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى في ظل انتشار وباء فيروس كورونا

حملت حركة المجاهدين الفلسطينية الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، جراء الاستمرار في احتجازهم بظروف صحية وانسانية سيئة، مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالإفؤاج عن جميع الأسرى في ظل تفشي وباء فيروس كورونا دون قيود، محذرة اياه من تحمل العواقب حال عدم الافراج عنهم.

ودعا الناطق باسم حركة المجاهدين الفلسطينية في غزة يوسف خريس المؤسسات الدولية والحقوقية وعلى رأسها الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية في اخذ دورها الانساني للإفراج عن الاسرى الذين ينتظرون خطر الموت بالوباء، داعية اياهم للقيام بدورهم لإدخال مواد التعقيم والتطهير للأسرى في السجون، وانهاء سياسة الاهمال الطبي التي تزيد من معاناة أسرانا وتسببت في استشهاد العديد منهم.

وعدت الحركة أن منع الاحتلال دخول مواد التعقيم لأسرانا في السجون جريمة يضرب بها العدو عرض الحائط كل القوانين والاعراف الدولية التي تنص على حماية الأسرى.

وأكدت الحركة أن لاحتلال الذي يمارس ابشع الجرائم والسياسات الاجرامية بحق أسرانا الأبطال لن ينال من عزيمتهم وارادتهم الفولاذية .





