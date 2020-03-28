الحرس الثوري: الأمريكيون اجبروا على مغادرة العراق واغلاق سفاراتهم

قال قائد حرس الثورة الإيراني اللواء حسين سلامي "إن الأميركيين أجبروا أخيراً على إغلاق سفارتهم في العراق بسبب إجراءاتهم الأمنية".

واعتبر سلامي أنه بوجودهم في هذه المنطقة فهُم سيضرون أنفسهم وشعوب المنطقة، مضيفاً أنه "بدل التفكير بسيناريوهات هوليوود في العراق عليهم الإهتمام بأرواح شعبهم في نيويورك وغيرها"، وذلك بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا هناك.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الميادين بأن قوات التحالف الأميركي انسحبت من القائم وسلمت منشآتها للقوات العراقية.

وقالت غرفة العمليات المشتركة التابعة للتحالف، في بيان أصدرته، إنها أقامت مراسم رسمية لتسليم القاعدة إلى القوات العراقية، بمشاركة مدير شؤون قوات الدعم، الفريق الأميركي، فينسنت باركر.