السيد نصر الله: بعد إنتهاء مسار كورونا قد نكون أمام نظام عالمي جديد

يتحدّث الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن #نصرالله في كلمة مباشرة متلفزة حول آخر المستجدات. إليكم أبرز المواقف:
- عودة المغتربين إلى لبنان حقّ طبيعي، وهو ليس موضع نقاش، وعلى الدولة أن تؤمن كلّ مستلزمات عودتهم
- لم تُطرح العودة العشوائية لللبنانيين المقيمين في الخارج، لكنّنا مع العودة الآمنة والمحسوبة والسريعة
- ملف المغتربين أكبر من الحكومة، والمطلوب المساهمة الواقعية من الجميع دون إستثناء
- هناك مواجهة جيدة في لبنان لخطر كورونا، والحكومة تقوم بتدابير جيدة ضمن الأطر المتاحة
- نحن ما زلنا في بداية المعركة والخطر، ويجب أن نبني على أسوأ الاحتمالات، وهذا يتطلّب المزيد من القرارات والتشدّد
- أيّ خرق بالتزام اللبنانيين بيوتهم تحبط كل عملنا وتضحياتنا
- يجب أن نبني على خطط طويلة الأمد في موضوع التكافل الاجتماعي، وهذه ليست مناسبة للمنافسة السياسية
- رفع الأسعار والاحتكار غير مقبول وغير قانوني، وعلى الوزارات المعنية والقوى الأمنية والقضاء التشدّد ومكافحة هذا الأمر
- أدعو التجار الشرفاء لكسر الإحتكار