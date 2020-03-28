ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا لدى الاحتلال .. تعرف على الاحصائية الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إلى 3619 إصابة، بينها 54 إصابة في حالة خطيرة.
وحتى اليوم بلغ عدد الوفيات في إسرائيل 12 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، بينما بلغ عدد الذين تشافوا من المرض 89 شخصا.
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