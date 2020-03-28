البردويل يكشف معلومات مهمة عن المنحة القطرية

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. صلاح البردويل أن الأموال القطرية المعلنة مؤخرًا بمبلغ 150 مليون دولار، هي جزء من المستحقات التي خصصتها قطر لدعم قطاع غزة بقيمة 35 مليون دولار شهريا.

وأوضح البردويل في تصريح له اليوم السبت بأن جزءاً من هذه الأموال سيخصص لوزارة الصحة والتجهيزات الميدانية فيما يتعلق بالوقاية والعلاج، وجزء كبير منها ستخصص لترميم الأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الحصار ووقف العمل، لحماية الفئات التي تضررت من أثر احتياطات العمل للوقاية من "كورونا.

و كان الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجّه بتقديم دعم مالي لقطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار على مدى 6 أشهر، "وذلك استكمالا لجهود دولة قطر في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعما لبرامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة".

وتشمل المساعدة المالية دعما لأهالي القطاع المحاصر في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.