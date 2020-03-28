أول تعليق من رئيس "الإعلامي الحكومي" بغزة على قرار توقيفه

علق رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، على قرار توقيفه عن العمل في أعقاب قيام عدد من الصحفيين بالتصوير داخل مخيم للحجر الصحي جنوب قطاع غزة.

وقال معروف في منشور له عبر صفحته على فيس بوك، اليوم السبت: "أخلاقي وفهمي للعمل الحكومي تلزمني باحترام قرار إيقافي عن العمل لحين انتهاء التحقيق حتى لو بدا لي مفاجئا وغير مفهوم".

وأبدى معروف استعداده التام لتحمل أية مسئولية حال ثبوت أي تقصير أو تقاعس عن أداء واجبه الوظيفي، مؤكدًا أن من واجبه توضيح بعض الأمور في "أوانها المناسب".

وشكر كل من تواصل معه، معربًا عن "مشاعر نبيلة. هي مكسبي الحقيقي في رحلة الحياة، وأعتذر لمن لم أتمكن من الرد عليهم".