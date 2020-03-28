الصحة بغزة تقرر تمديد فترة الحجر الصحي إلى ثلاثة أسابيع بدلاً من 14 يوماً

أكدت وزارة الصحة بغزة مساء اليوم السبت أن نتائج الفحص المخبري لفيروس كورونا للواء توفيق أبو نعيم ومرافقه كانت سلبية، و لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وفق الفحوصات التي أجريت حتى الآن .

و أشار د. أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي يعقد في مقر مكتب الاعلام الحكومي بغزة الى أن الوزارة تعمل بإمكانيات محدودة، و أن المستشفيات ما زالت تعاني من نقص الأدوية وأجهزة التنفس الاصطناعي.

و جددت الوزارة تأكيدها على أن كافة مراكز الحجر الصحي مناطق مغلقة، وسيتم مساءلة كافة من يخالف القوانين.

و كشف القدرة أن الوزارة قررت تمديد فترة الحجر الصحي ال 3 أسابيع بدلاً من 14 يوماً، داعية المؤسسات الانسانية حول العالم لتخصيص مبلغ 23 مليون دولار لدعم القطاع الصحي..

و بين بأن وزارة الصحة ما زالت ترعى و تتابع 1719 شخصاً داخل مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة، منهم 983 حالة مرضية و كبار سن.

و أضاف: "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة خلال هده الظروف الطارئة لمواجهة فيروس كورونا المستجد قررت وزارة الصحة تقنين خدمات الرعاية الأولية واقتصارها على مراكز محددة في كل محافظة، وستخصص لخدمات الطب العام والخدمات التشخيصية للسيدات والحوامل، وصرف علاج الامراض المزمنة وفق المتاح منها، وخدمات التطعيم وتقليص خدمات العلاج الطبيعي واقتصار تقديم خدمات الاشعة والفحص المخبري والاسنان على الحالات الطارئة.

و لفت الى أن طواقم التفتيش الصيدلاني كثفت متابعاتها للمؤسسات الصيدلانية واتخذت إجراءاتها بحق 10 مؤسسات بسبب مخالفاتها لأسعار المعقمات ومستلزمات الوقاية، وستواصل الوزارة متابعاتها لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية، شاكرا حرص جمهورنا الكريم على تتبع المخالفين والابلاغ.

و طمأن القدرة أهلنا في قطاع غزة بأن الوضع الصحي للحالات التسعة التي أعلن عن اصابتها الأسبوع الماضي مطمئنة ومستقرة، ولم تطرأ عليهم أي تغيرات صحية حتى اللحظة بحمد الله.

و تابع القدرة قائلاً: "وسعت وزارة الصحة دائرة الترصد المخبري وسحب مئات العينات للمستضافين والمخالطين في مراكز الحجر الصحي مند بداية مارس الجاري وحتى اللحظة، ولم تسجل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة حتى الان ولازال الفحص المخبري لعشرات العينات جاري حتى اللحظة وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها".