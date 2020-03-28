أبو حسنة يوضّح طبيعة المفاوضات حول تعويض موظفي المياومة بغزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، اليوم السبت، إنها ستقوم بتعويض موظفي أونروا "المياومة"، وهم العاملون على البند اليومي في حال عودة العملية التعليمية.

وكشف أبو حسنة في تصريحات صحفية، أن اتحاد الموظفين أرسل عدة رسائل للقائم بأعمال المفوض العام لأونروا، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات تجري إزاء إمكانية دفع رواتب معلمي المياومة، جراء تضرر المئات منهم عقب تعليق الدراسة بسبب "كورونا".

وأوضح أن وكالة الغوث أوقفت دفع رواتب موظفي المياومة بعد انتهاء العقد الذي وقّعوا عليه، والذي ينص على أن دفع الرواتب خلال العمل فقد، مستدركًا: "بسبب تفشي فيروس كورونا عالميًّا؛ فإنه لا يوجد عمل وبالتالي لا توجد رواتب مالية لهم".

وبيّن أبو حسنة أنه في حال استئناف العملية التعليمية في مدارس وكالة الغوث سيمتد العام التعليمي، وسيتم الدفع لهم أثناء العودة للعمل.

ووفق اتحاد موظفي الاونروا، يعمل 800 معلم في مجال التعليم على بند "المياومة" لدى وكالة الغوث "الأونروا"، وقد تضرروا بسبب تعطيل العملية الدراسية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".