رابط الاستعلام عن منحة ١٠٠ دولار القطرية

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم السبت الانتهاء من تجهيز كشف اسماء ١٢٠ الف أسرة من المستفيدين من منحة ١٠٠ دولار القطرية.
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08:11 - 18 مارس 2020
08:16 - 21 مارس 2020
12:04 - 25 مارس 2020
08:15 - 19 مارس 2020
11:20 - 24 مارس 2020
08:07 - 15 مارس 2020
23:51 - 24 مارس 2020
11:53 - 17 مارس 2020
23:40 - 15 مارس 2020
19:43 - 14 مارس 2020
08:08 - 26 مارس 2020
01:02 - 22 مارس 2020
23:02 - 20 مارس 2020
23:55 - 26 مارس 2020
14:39 - 25 مارس 2020
11:37 - 21 مارس 2020
13:14 - 25 مارس 2020
15:30 - 24 مارس 2020
15:15 - 22 مارس 2020
18:08 - 18 مارس 2020
21:14 - 23 مارس 2020
09:52 - 22 مارس 2020
12:47 - 19 مارس 2020
10:52 - 15 مارس 2020
12:08 - 17 مارس 2020
19:15 - 14 مارس 2020
14:34 - 23 مارس 2020
10:41 - 24 مارس 2020
13:00 - 18 مارس 2020
11:36 - 16 مارس 2020
21:37 - 23 مارس 2020
20:35 - 14 مارس 2020
23:44 - 21 مارس 2020
15:23 - 16 مارس 2020
12:48 - 15 مارس 2020
12:38 - 15 مارس 2020
13:05 - 24 مارس 2020
13:24 - 23 مارس 2020
14:58 - 15 مارس 2020
14:42 - 15 مارس 2020
18:33 - 22 مارس 2020
09:18 - 15 مارس 2020
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم السبت الانتهاء من تجهيز كشف اسماء ١٢٠ الف أسرة من المستفيدين من منحة ١٠٠ دولار القطرية.
للاستعلام عن اسماء المستفيدين اضغط هنا