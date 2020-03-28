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رابط الاستعلام عن منحة ١٠٠ دولار القطرية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:45 - 28 مارس 2020
رابط فحص 100 دولار من قطر رابط فحص 100 دولار من قطر
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أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم السبت الانتهاء من تجهيز كشف اسماء ١٢٠ الف أسرة من المستفيدين من منحة ١٠٠ دولار القطرية.

للاستعلام عن اسماء المستفيدين اضغط هنا

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