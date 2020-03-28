رابط: كشف اسماء المستفيدين من منحة ١٠٠ دولار القطرية لشهر مارس2020

كشفت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، عزيزة الكحلوت بأنه تم الانتهاء من اعداد كشف اسماء المستفيدين من منحة ١٠٠ دولار القطرية، و البالغ عددهم ١٢٠ الف أسرة.

و أوضحت الكحلوت ل وكالة فلسطين اليوم الاخبارية بأن اسماء المستفيدين من المنحة و البالغ عددهم ١٢٠ الف أسرة ممن استافدوا في المرات السابقة، مشيرة الى أنه لا يوجد اسماء جديدة في هذه الكشوفات.

و كان وكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد كشف انه تم وصول أموال المنحة القطرية الى قطاع غزة، و قد تم تجهيز كشف باسماء ١٢٠ الف أسرة تستفيد منها، لافتا الى أنه يجري العمل على تحديد آلية لتوزيعها قريبا بما يضمن عدم الاحتكاك بين المواطنين في ظل حالة الطوارئ.