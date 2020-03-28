"العال الاسرائيلية" تقرر إيقاف رحلاتها من وإلى الكيان

قررت شركة طيران الاحتلال " العال "، اليوم السبت، إيقاف جميع رحلاتها من وإلى الكيان "الإسرائيلي" بدءًا من منتصف الليلة وحتى الرابع من ابريل القادم.

ووفق الاعلام العبري، فإن هذا القرار يأتي بسبب الانخفاض الشديد على طلب تذاكر السفر، إلى جانب الخشية من اصابة موظفيها بفيروس "كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة "الاسرائيلية" اليوم السبت 28/3/2020 ، عن ارتفاع اعداد المصابين بفايروس كورونا الى "3460" بعد تشخيص حالات جديدة بينهم 50 حالة خطيرة .

وقالت الصحة، إنه تم تسجيل ٤٢٥ إصابة جديدة بفيروس ، مضيفة أنها اعلنت عن وفاة عن 12 حالة، ليرفع عدد الوفيات إلى 50 "إسرائيليًا.