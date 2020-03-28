"أسطول الحرية" يؤجل إبحاره إلى قطاع غزة

أصدر تحالف أسطول الحرية، اليوم السبت 28-3-2020، قرارًا بتأجيل إبحار أسطول الحرية إلى قطاع غزة.

وقال التحالف في بيان صحفي، انه تم تأجيل الابحار إلى وقت لاحق، مبينًا ان ذلك ياتي في ضوء القيود الصحية العالمية على السفر والتجمعات العامة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكد أسطول الحرية، أن موعد رحلته سيتحدد بناء على المراجعات المستمرة لأوضاع الصحة العامة في جميع أنحاء العالم وفي الموانئ التي يخطط لزيارتها.

ويتضمن جدول زيارة الاسطول لعدة موانئ في جنوب أوروبا في شهري نيسان/ أبريل ومايو/ أيار من هذا العام، ومن ثم التوجه إلى غزة في نهاية شهر مايو/أيار، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لهجوم دولة الاحتلال "الإسرائيلي" على سفينة "مافي مرمرة" وسفن اسطول الحرية الأخرى في عام 2010، والذي نتج عنه قتل 10 من نشطاء السلام".

ودعا التحالف المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية للضغط الاحتلال للسماح بدخول اللوازم الطبية والمعدات اللازمة للفحص الطبي لفيروس كورونا والوقاية من انتشاره.

وشدد على أن توفير المساعدة الطبية الدولية لغزة سيكون أمرا حيويا للبقاء على قيد الحياة خلال هذه الأزمة، وأن الحل السلمي الدائم والوحيد لإنقاذ غزة هو الانهاء التام للحصار الذي مضى عليه أكثر من 13 عاما، مع ضمان كامل لحرية الحركة لجميع الفلسطينيين.

وحمل التحالف حكومات بلادهم المسؤولية السياسية عن اي تواطؤ يسمح لإسرائيل بالاستمرار في حصار غزة وفي منع اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في العودة الى وطنهم، معرباً عن تقديره لاستمرار الجميع في دعم غزة والتضامن مع أهلها وعمل ما يمكن لإنهاء الحصار عنها، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والسلامة.

وقال رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار والعضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية، زاهر بيراوي، إن استمرار حصار دولة الاحتلال لقطاع غزة يهدد بزيادة خطورة انتشار فيروس "كورونا".

وأكد بيراوي ،أن انشغال دول العالم بأزمة كورونا في بلدانها لا يعفيها من المسؤولية الأخلاقية والقانونية في حال انتشر الوباء في غزة، مطالبًا مصر للقيام بدورها الأخلاقي والقومي بتسهيل إدخال كافة المستلزمات الطبية.