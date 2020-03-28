الحساينة يشدّد على ضرورة انصاف حقوق سكان قطاع غزة لمواجهة الابتلاءات

شدّد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. يوسف الحساينة، اليوم السبت 28/3/2020، على ضرورة انصاف سكان قطاع غزة وإرجاع بعض حقوقهم المسلوبة، في ظل الأوضاع العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني من تفشي فيروس كورونا.

وقال الحساينة :"إن انصاف غزة وأهلها يؤسس لنظام عادل ينهي آفة الانقسام الفلسطيني ويستعيد الوحدة الوطنية، وذلك لتعزيز القيم الوطنية التي ارساها قادة الشهداء، الرئيس ياسر عرفات والشيخ احمد ياسين ود. المعلم فتحي الشقاقي والحكيم جورج حبش وكل القادة الشهداء والقادة الأسرى".

وأضاف أن مواجهة التحديات والابتلاءات تكون بأعلى درجات المسئولية والتكافل والتضامن والشراكة الحقيقية لا الصورية، موضحً أن بهذا السلوك والقيم الأخلاقية نستطيع أن نواجه التحديات والكوارث، "وفوق كل ذلك التوكل على الله جل في عُلاه".

وطالب الحساينة السلطة بضرورة إرجاع الحقوق للمواطنين الذين طالتهم الإجراءات العقابية والعمل إنصافهم وتحقيق العدل الاجتماعي والمساواة بين المواطنين.