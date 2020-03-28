ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل حالات مرضية جديدة.

وأوضحت الصحة المغربية، ان اعداد الإصابات وصلت إلى 358 حالة، بعد تسجيل 13 إصابة.

وبيّنت الصحة، أن عدد المتعافين من الفيروس 11 شخصًا، في حين بلغ عدد الوفيات 21 حالة.

أمس الجمعة، أعلنت السلطات المغربية، أنها ستنفق ملياري درهم (200 مليون دولار) لمساعدة النظام الصحي في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

ووصل حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في العالم، أكثر من 27 ألف، وتجاوز عدد الإصابات الـ601حالة، في 170 بلدًا، وفق منظمة الصحة العالمية.