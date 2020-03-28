خوري: قرار إعفاء المستأجرين المقدسيين من الإيجار "تعزيز لصمود أهلنا"

أكد رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، د. رمزي خوري اليوم السبت، أن إعفاء كافة المستأجرين المقدسيين للعقارات في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة من إيجارات عام 2020، جاء تعزيزًا لصمود أهلنا المقدسيين، في ظل الظروف الاستثنائية، بسبب تفشي فيروس كورونا.

توجه خوري، بجزيل الشكر والتقدير لاستجابة بطريركية الروم الأرثوذوكس وحراس الأراضي المقدسة والكنائس الأخرى، حول قرار إعفاء المتأجرين المقدسيين.

ويشمل قرار اعفاء كافة المواطنين من إيجارات البيوت والمحلات التجارية في البلدة القديمة، لتعزيز صمود صمودهم في التغلب على الآثار المادية الصعبة، ومواجهة الإجراءات الاحتلال الظالمة.

وتقدم خوري، تقديره على وقوف ودعم كافة الكنائس للمواطنين في بيت لحم، التي تعاني من وباء كورونا.