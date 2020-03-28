فعاليات يوم الأرض: إطلاق صفارات الإنذار والتكبيرات وقرع اجراس الكنائس وتوقيف السير

اعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة اليوم السبت 28/3/2020 ، عن عقد مؤتمر صحفي يوم الاثنين 30/ مارس/2020 السّاعَةَ الحاديَةَ عَشَرَ صَبَاحًا فِي مُخَيَّمِ العَوْدَةِ بِمَوْقِعِ مَلِكَةِ شَرْقيِّ غَزَّةَ دون حضور جماهيري .

وجددت الهَيْئَةِ الوَطَنيَّةِ لِمَسيراتِ العَوْدَةِ وَمواجَهَةِ الصَّفْقَةِ خلال بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه استعداداً لِإِحْيَاءِ ذِكْرَى يَوْمِ اَلْارْضِ مطالبتها لجماهير شعبنا الَّى عدم التوجه لمخيمات العودة يوم 30 مارس الجاري والبَقاءَ فِي البُيوتِ وَعَدَمِ الخُروجِ مِنْهَا حِفَاظًا عَلَى سَلامَةِ أَهْلِنا وَجَماهيرِنا اَلْصامِدَةِ مِنْ الوَبَاءِ اَلْقاتِلِ.

وبينت الى انه سيتم رَفْعُ وَإِطْلاقُ الاعِّلامِ الفِلَسْطينيَّةِ فِي سَماءِ الوَطَنِ تَحْمِلُ رَسائِلَ تُؤَكِّدُ عَلَى تَمَسُّكِنا بِالثَّوَابِتِ الوَطَنيَّةِ واسْتِمْرارِ المَسيرَةِ حَتَّى العَوْدَةِ والتَّحْريرِ ، إضافاً الى حَرْقُ عِلْمِ الِاحْتِلالِ الصَّهْيونيِّ لِما يُمَثِّلُهُ مِنْ ظُلْمٍ واضْطِهادٍ تاريخيٍّ لِشَعْبِنَا وَبأَنَّنَا مَاضُونَ حَتَّى كَنْسِ الِاحْتِلال.

وأشارت الهيئة الوطنية انه سيتم تَوَقُّفُ حَرَكَةِ السَّيْرِ والْمواصَلاتِ العامَّةُ يَوْمَ 30 مارِسَ الجَارِي لِمُدَّةِ 5 دَقَائِقَ مَعَ اطِّلاقِ صافِراتِ الانِّذارِ و صافِراتِ سَيّاراتِ الإِسْعافِ وَالدِّفَاعِ المَدَنيِّ وَسَيّاراتِ الشُّرْطَةِ تَخْلِيدًا لِلذِّكْرَى.

ودعت الهيئة الوطنية العليا الى ِقَرَعِ اجِّراسِ الكَنَائِسِ وَاَلْصَدَحِ بِاَلْتَكْبيراتِ مِنْ المَساجِدِ وَمِن شُرُفاتِ وَأَسْطُحِ المَنازِلِ فِي كُلِّ أَنْحَاءِ مُحافَظاتِ الوَطَنِ فِي آنٍ واحِدٍ وَذَلِكَ بَعْدَ آذَانِ المَغْرِبِ مُباشَرَةً يَوْمَ الِاثْنَيْنِ الموافِقِ الثلاثون من آذار مارس الجاري.

وأشارت الهيئة الى انه حِرْصًا عَلَى سَلامَةِ ابْنَاءِ شَعْبِنا تَدْعُو الهَيْئَةُ كافَّةَ البَلَدِيَّاتِ بِمُحافَظاتِ الوَطَنِ لِإِطْلَاقِ " حَمْلَةٍ وَطَنيَّةٍ لِلتَّعْقِيمِ " تَبْدَأُ هَذِهِ الحَمْلَةُ مِنْ مَدينَةِ غَزَّةَ ثُمَّ بَاقِي المُحَافَظَاتِ .