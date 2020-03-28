طبيب من غزة يطالب بتشكيل فريق بحثي لدراسة فيروس "كورونا" "والبحث عن لقاح

طالب الطبيب الصيدلاني واختصاصي التغذية العلاجية د. محمود شيخ علي الجهات الرسمية بعد تسجيل 9 حالات بفيروس كورونا بغزة ، بضرورة تشكيل فريق بحثي لدراسة ظروف الحالات بعمق وبأقصى سرعة ،والخروج باستنتاجات للاستفادة منها لمواجهة هذا الوباء.

وشدد الشيخ علي على ضرورة تشكيل لجنة من العلماء والباحثين للبحث عن علاج او لقاح مضاد للفيروس ،وتابع موجهاً حديثة لعلماء غزة" لاتستهينوا بقدراتكم الفكرية والعقلية بالرغم من قلة الامكانات ،فالفلسطيني ساهم بتاسيس دول في القرن الماضي ، لا تنتظروا العلاج والنصائح من الخارج وتذكروا جيدا ان اجدادكم من قادوا البشرية في الطب ".

ويشار الى ان المصابين التسعة وضعهم الصحي مستقر ومنهم لم تظهر عليه أعراض، ربما حامل للمرض فقط ولم تظهر عليه الاعراض ،وأعمارهم بين 25 و 80 عام.