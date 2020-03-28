لجنة طوارئ غزة تجهز مدرسة "الكرمل" وتُنهي تجهيز فندق "البيتش"لإستقبال الحالات

باشرت لجنة طوارئ غزة بافتتاح مدرسة الكرمل وتوجهت فرق العمل لترتيبه لاستقبال حالات اخرى.

وتستعد جميع اللجان علي أعلي درجة من اليقظة والعمل لمجابهة كل الاحتمالات المتوقعة وغير المتوقعة للتصدي للخطر الذي يهدد مقومات حياتنا الاجتماعية والاقتصادية ومن جهة اخري قامت اللجنة بتوزيع المياه المعدنية علي جميع المواطنين المحجورين داخل الحجر الصحي في كافة

بدوره لفت رئيس لجنة الطوارئ ا. وائل الخور انه تم اختيار مدرسة الكرمل بعنايه فائقة لتقاربها من مستشفي الشفاء الطبي وذلك بالتنسيق مع لجنة الطواريء في وزارة الصحة لمزيد من التعاون المشترك بين جميع فرق العمل التطوعي لتقديم الرعاية المطلوبة بشكل خاص لكل المحجورين والاطمئنان علي سلامتهم .

طواقم لجنة طوارئ غزة انهت تجهيز فندق البيتش لاستقبال حالات جديدة

ومن جهة اخرى اوضح مدير مديرة التنمية في غزة أ. وائل الخور انه فريق لجنة الطوارئ في مديرية التنمية الاجتماعية غزة انهى تجهيز فندق البيتش و سارعت الطواقم علي الفور لإعداد وتجهيز المكان صحيا وتجهيز الأثاث المناسب وإجراء عملية التنظيف والتعقيم من اللجان الآخري لتهيئة المكان لاستقبال حالات جديدة للحجر الصحي حرصا منها علي توفير اعلى درجات السلامة للمواطنين

و توجه الخور مع طواقمه لتفقد المكان وتجهيزه من كافة الاحتياجات الضرورية من اثاث لازم .

من جهته أعرب الخور عن أمله أن تنتهي الأزمة قريبا وعودة الحياه إلي ما كانت عليه قبل ظهور الوباء

وفي نفس السياق دعا الخور الجميع إلي اتباع السلامة العامة وأخذ الحيطة والحذر في متابعة الإرشادات والنصائح الطبية من كافة جهات الاختصاص وان طواقمه العاملة في الميدان جاهزة لكل طارئ وسيتم التعامل مع الأحداث وفق الخطة الموضوعة ، مؤكدا على أن الامور ما زالت تحت السيطرة بفضل الجهود الجبارة التي تقوم به طواقم العمل مع جميع اللجان.





