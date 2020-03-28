ملحم : تسجيل6 حالات جديدة يرفع عدد المصابين بكورونا لـ97

أعلن ابراهيم ملحم الناطق بأسم الحكومة الفلسطينية اليوم السبت 28/3/2020 ، عن تسجيل 6حالات جديدة لمصابين بفايروس "كورونا" ليرفع عدد المصابين 97 مصاباً.

قال ملحم ان الحالات ال6 التي تم تسجيلها من قرية أرطاس ببيت لحم وبيت سكاريا بمدينة بيت لحم وبلدتي حزما والقبيبة في القدس المحتلة ليرتفع عدد المصابين إلى 97.

وأشار الى ان الحالات الستة كانت ثلاث حالات في قرية أرطاس، وإصابة في خربة أسكاريا القريبة من أرطاس ببيت لحم، لأقرباء زوجة العامل الذي أعلن عن اصابته يوم أمس، وحالة بلدة حزما لشاب ٢٩ عام مخالط لعمال في الداخل الفلسطيني ، بالاضافة الى حالة في بلدة القبيبة، بسبب مخالطة لمصابة من بلدة بدو القريبة

وبين ملحم إلى أن كل الحالات 97 مستقرة، وسجلت 18 حالة تعافي ، منوهاً الى ان عدد العينات التي تم فحصها منذ بداية انتشار الفايروس ٥٥٦٢ عينة.

وبين ملحم عن إجراءات جديدة في المستشفيات الفلسطينية تطبيقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، حيث تم نصب خيام على مدخل مجمع فلسطين الطبي لفحص كل من يدخل إلى المستشفى قبل دخله للتأكد من عدم إصابته بالفايروس، وقال أن هذه الإجراءات ستنسحب على كل المستشفيات.