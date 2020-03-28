بلدية غزة تُعقم برجي "الجوهرة" و"شوا حصري" ضد "كورونا"

نفذت لجنة الطوارئ التابعة لبلدية غزة، اليوم السبت 28/3/2020، حملة تعقيم لعدد من الأبراج في مدينة غزة، ضمن اجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقامت طواقم بلدية غزة بتعقيم برجي الجوهرة وشوا وحصري، بما فيها المكاتب والشقق، بمادة مطهرة قاتلة للفيروسات.

رئيس قسم الصحة في بلدية غزة م. محمد العشي، أكد خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة فلسطين اليوم، أن بلدية غزة قامت بتعقيم الأبراج وشوارع غزة كإجراء احترازي، ضد فيروس كورونا.

وذكر العشي أن البلدية أجرت أمس حملة تعقيم استمرت نحو 7 ساعات متواصلة للأسواق الشعبية في مدينة غزة منها سوق الجمعة وفارس والزاوية وغيرها، مشيرًا إلى أن البلدية تعمل يوميًا على تعقيم الأماكن العامة بالمطهرات.

وقال :"إن المادة المستخدمة في تعقيم الشوارع والابراج والأسواق هي مادة هيدروكلوريد الصوديوم"، مضيفًا أن المادة قوية لمكافحة الفيروسات وفق تصنيفات منظمة الصحة العالمية.

وأشار الى أن مطهر هيدروكلوريد الصوديوم يستخدم لتطهير الاسطح الصلبة، ويمكن استخدامها في المنازل، عبر وضع 30 سم على لتر واحد من الماء.

ويذكر أن وزارة الصحة بغزة، أعلنت عن إصابة 9 حالات بفيروس كورونا، جمعيهم يقبعون داخل الحجر الصحي، وهم بحالة صحية جيدة.

وتأتي اجراءات التعقيم ، بعد التقرير الذي نشرتة الوكالة الوطنية للإعلام بالامس من مكان حجر مصابين بفايروس كورونا ، في رفح مما أثار حالة من الغضب من قبل الاوساط الاعلامية ، بشأن عدم اتخاذ القائمين على التقرير لإجراءات الوقاية الكافية.











