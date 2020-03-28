كورونا تحصد أرواح 25 مستوطناً "اسرائيلياً" في بريطانيا

كشفت وسائل إعلام بريطانية اليوم السبت 28/3/2020، عن وجود حالات وفاة من المستوطنين الإسرائيليين المقيمين في بريطانيا، جراء فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن هناك ٢٥ حالة وفاة من المستوطنين الاسرائيليين الذين يعيشون في بريطانيا بفعل فيروس كورونا، من أصل ٤٦٥ حالة في بريطانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات البريطانية تخشى من أن يكون المستوطنين الأرثدوكس مصدرا لمزيد من تفشي فيروس كورونا نظرا لطبيعة ممارساتهم الاجتماعية والدينية والترابط القوي في مجتمعهم.

يشار إلى أن المستوطنين الارثودوكس في بريطانيا، يبلغ عددهم 0.5% من عدد السكان، حيث تبلغ نسبة الفئة العمرية "كبار السن" بينهم حوالي 21%، وهذا رقم مرتفع.

ويتمتع مستوطني الأرثودوكس بحياة اجتماعية كاملة ومميزة في بريطانيا، كما أنهم يعيشون في دولة الاحتلال الإسرائيلي.