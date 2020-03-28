ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:03 - 28 مارس 2020
معتقل معتقل
جوال
مشاركة

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 28 مارس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:
◼ الأسير وائل يقين موسى النتشة (54 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2000، وأمضى 20 عامًا في سجون الاحتلال.
◼ الأسير سعيد بسام علي ذياب (38 عامًا) من مدينة قلقيلية المحكوم بالسجن 27 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 13 عامًا في السجون الصهيونية.
◼ الأسير عوني عدنان محمد كميل (34 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى سبعة أعوام في السجون.
◼ الأسير فريح سليمان بريكات من مدينة غزة المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 13 عامًا في السجون.

 

 

 

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات