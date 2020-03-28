أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن أربعة أسرى من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 28 مارس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسير وائل يقين موسى النتشة (54 عامًا) من مدينة الخليل المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2000، وأمضى 20 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير سعيد بسام علي ذياب (38 عامًا) من مدينة قلقيلية المحكوم بالسجن 27 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 13 عامًا في السجون الصهيونية.

الأسير عوني عدنان محمد كميل (34 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى سبعة أعوام في السجون.

الأسير فريح سليمان بريكات من مدينة غزة المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 13 عامًا في السجون.