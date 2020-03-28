الأردن ..هكذا دُفنت أول حالة وفاة بكورونا وتفاصيل ولادة سيدة مصابة بالفايروس

“اعلنت المملكة الاردنية اليوم السبت 28/3/2020 ، انه سيتم دفن السيدة المتوفاة بفايروس كورونا بإشراف مباشر من الحاكم الاداري والطب الشرعي وضمن مواصفات خاصة للقبر المحاط بجدران اسمنتية من كل الجهات وإجراءات سلامة صحية حذرة للغاية حرصا على الدافنين وعلى تربة وهواء المقبرة في عمان.

وقالت مصادر اعلامية في الاردن ان المتوفاة سيدة عجوز تبلغ من العمر 83 عاما وقد كانت مريضة وفي المستشفى لكنها اصيبت بالعدوى من ممرضة في المشفى الحكومي تسببت اصابتها بإصابة نحو عشرة اشخاص.

عداد “كورونا” يزيد في الاردن بعد عزل محافظة اربد شمالي المملكة وتسجيل حالة الوفاة الاولى حيث سبع حالات حرجة جدا إحداها لمواطن خمسيني ، في حين تم الاعلان عن 23 اصابة جديدة بالفيروس ليصلح العدد الاجمالي 235 تماثل منهم للشفاء 17 حالة.

في ظل الحديث عن اجراءات دفن السيدة المتوفا ،تضع إمرأة اردنية مصابة بالفيروس مولودها في مستشفى الملك المؤسس شمالي البلاد .

وقالت المصادر الاعلامية ان طبيبة جريئة قررت إجراء عملية قيصرية حفاظا على حياة الام والمولود ليتصل الملك والملكة رانيا العبدلله بالمرأة وبالطبيبة لتحيتهما ويوجه عبرهما تحية ملكية لأهالي الشمال ولأهالي محافظة اربد التي اثار قرار عزلها عسكريا ضجيجا وطنيا بعدما اظهرت البيانات الاستقصائية ان عرسا محليا كان السبب الرئيسي في تحويل مدينة اربد إلى “يؤرة للفيروس.