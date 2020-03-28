ترامب: سنصنع 100 ألف جهاز تنفس اصطناعي خلال 100 يوم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ان دولته ستصنع نحو 100 ألف جهاز تنفس اصطناعي خلال 100 يوم المقبلة، في ظل استمرار فايروس كورونا وتفشيه في كافة دول العالم.

وأضاف ترامب، ان الولايات المتحدة ستصنع الكثير من أجهزة التنفس الاصطناعي، وعليه عيّن المستشار بيتر نافارو منسقًا لقانون الإنتاج الدفاعي.

وذكر أن بلاده ستقدم العون للدول المنكوبة من جائحة كورونا المستجد.

يشار إلى أن دونالد ترامب أوعز لشركتي فورد وجنرال موتورز بالبدء في تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، لرعاية المصابة من فيروس كوفيد 19.

وأعلنت الولايات المتحدة، إصابة أكثر من 100 ألف حالة بفيروس كورونا، ووفاة أكثر من 1000 حالة، حتى الآن.