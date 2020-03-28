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الأرصاد الجوية اليوم السبت 28/3/2020-انخفاض الحرارة وامطار متفرقة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:03 - 28 مارس 2020
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ اليوم السبت 28/3/2020 ، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وسط توقعات بسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

غدا الاحد 29/3/2020 ، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبيا إلى بارد، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاثنين 30/3/2020، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الثلاثاء 31/3/2020  يتأثر الجو بمنخفض خماسيني، لذا يكون الجو مغبرا وغائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية.

 

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