رابط تحميل كتاب الفيض pdf للكاتب ديفيد كوامن - تنبأ بفيروس كورونا

ترك كتاب كتاب الفيض للكاتب ديفيد كوامن أثراً كبيراً في نفوس القراء والمتابعين كونه من الكتب القليلة التي تتنبأ بانتقال فيروس كرونا (كوفيد_19) إلى الانسان من خلال الحيوانات، وقد حذر الكتاب في طياته من انتقال الفيروس من الخفافيش إلى الانسان، وهو ما أثار اعجاب القراء نظراً لدقة المعلومات.

يبحث كثير من المواطنين خلال الأيام الماضية عن تحميل مباشر PDF كتاب الفيض للكاتب ديفيد كوامن، و زاد تفشي فيروس كورونا خلال هذه الأيام في كثير من دول العاالم، حيث أن كتاب الفيض يتحدث في أحد أجزائه عن الأمراض الحيوانية المعدية وجائحة وباء كورونا .

كتاب الفيض للكاتب ديفيد كوامن

يتناول الكتاب في محتواه علاقة الانسان بعدد من الأمراض المعدية الموجودة لدى الحيوانات، وقد يسأل سائل لماذا التأويل بالذات في كتاب الفيض ، ويمكن الاجابة عن هذا السؤال في بعض النقاط الهامة أهمها، يتعلق بـ مؤلف كتاب الفيض ديفيد كوامن الذي يعتبر من اشهر ديفيد كوامن، حيث تشعر أثناء قراءة أجزاء كتابه وكأنك تقرأ رواية بوليسية مثيرة مليئة بالأحداث والمواقف .

ديفيد كوامن وكتابه كتاب الفيض

يتحدث كوامن في كتابه عن رحلاته لمدة 5 سنوات بين القارات الخمس في العالم، قصصه تجعلها أشبه بما يعرف بسلسلة رحلات السفاري الشهيرة، ولكن مع اهتمام أكبر بالجوانب العلمية، فإن هذا الجانب المحموم المرتبط بعالم الأوبئة، تلك المخلوقات الصغيرة جدا، تحتوي على جزء كبير من تجربتنا البشرية، في بعض الأحيان يتم هزيمتنا وننتصر، وتستمر الحياة.

يتميز مؤلف كتاب الفيض بالأسلوب الرصين الشيق في التعامل مع المشكلات العلمية، وخاصة الطبية، حيث يعالج أسباب ظهور العدوى بالأمراض المعدية، والبحث عن العامل الفعال المتهم في كل مرض بنقل العدوى عندما يكون هناك فيض من الممرض الذي يصل الإنسان، وهذه البكتيريا موجودة غالبا في الحيوانات غير البشرية .

تحميل كتاب الفيض للكاتب ديفيد كوامن

يحتوي كتاب الفيض على عرض تفاصيل عن أسباب انبثاق العدوى بالأمراض المعدية، والبحث عن العامل الفعال المتهم في كل مرض بنقل العدوى عندما يحدث فيض من الجرثومة الممرِضة يصل إلى الإنسان، وكثيراً ما تكون هذه الجرثومة موجودة أصلاً في حيوانات غير بشرية، كما يساعد كتاب الفيض على تفهم أسباب الأوبئة والطريقة العلمية للوقاية منها أو علاجها فردياً ومجتمعياً، ويسهم الكتاب أيضاً في إعطاء إنذار بالخطر المحتمل، وفى طرح ما يمكن فعله لتجنب انبثاق جائحة وباء قادمة، مثل جائحة كورونا أو جائحة هانتا وغيرها من الجائحات والأمراض المعدية المنتشرة بشكل كبير.

تحميل مباشر كتاب الفيض

ولكي يتم الاستفادة من جميع المعلومات المتعلقة بعلم الأمراض المنقولة من الحيوانات وعلوم أخرى شبيهة بذلك فما عليك سوى قراءة كتاب الفيض لديفيد كوامن والاستفادة من كم المعلومات الكبير الموجود فيه، وكذلك العمل على مشاركته والمساهمة في نشره لكافة الأصدقاء والمهتمين بهذه المجالات .