لا تضيع وقت الفراغ اشغل يومك بهذه الاشياء الـ6 المهمة

أُجبر الملايين من البشر على الجلوس في منازلهم خشية من اصابتهم بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) مما منحهم وقت فراغ كبير للجلوس مع العائلة داخل المنزل.

ولعدم اضاعة وقت الفراغ الكبير دون فائدة فإن موقع فلسطين اليوم يقدم لكم 6 أشياء يمكن الاستفادة منها خلال وقت الفراغ.

والأشياء الـ 6 التي يمكن الاستفادة منها كالتالي:

1 - التقرب إلى الله عز وجل من خلال تلاوة القرآن والاستماع إلى قصص الانبياء لما فيها من عبر كبيرة.

2- مشاهدة محتوى تعليمي مفيد على موقع يوتيوب وصفحات الانترنت

3- الاسترخاء مع تطبيقات التأمل عبر الهواتف الذكية لإزالة الهموم والارهاق الذي تتعرض له ومن هذه التطبيقات التي ينصح بها:

تطبيق Smiling Mind يحتوي هذا التطبيق على تأملات بسيطة موجهة بشكل يومي وأدلة الاسترخاء (مثل فحص الجسم).

تطبيق Headspace الشهير يقدم حاليًا الدورات الأساسية مجانًا.

4- تعلم إتقان مهارات جديدة او بدء دورة تعليمية وذلك عن طريق تلقي دروس تعليمية عبر اليوتيوب أو الفوتوشوب أو اللغة الانجليزية أو غيرها

5- قراءة الكتب المفضلة والروايات والقصص العالمية الممتعة والمسلية

6 - مشاهدة الافلام الوثائقية او لعب بعض الألعاب