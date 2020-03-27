فيروس كورونا يصيب خدمات اليوتيوب ويقلل جودتها

أعلنت شركة يوتيوب المختصة بنشر الفيديوهات على الانترنت، تقليل جودة مقاطع الفيديو في جميع دول العالم اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

ويهدف تقليل الجودة للمساهمة في تسهيل مشاهدة الفيديوهات على الانترنت لجميع المشتركين ومتابعي قنوات يوتيوب.

وأكدت الشركة أن السبب في تقليل جودة الفيديوهات هو جلوس الملايين من الناس في منازلهم خشية من تفشي فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19)، مشيرة إلى أن المشاهدات على قنوات اليوتيوب زادت بشكل كبير جدًا.

وأوضحت الشركة أن المشاهدة العالية من الملايين في العالم جعل خدمات الإنترنت والمواقع الإلكترونية تتأثر وكذلك تأثرت معظم خدمات شركات الاتصالات حول العالم بسبب الأزمة الحالية حيث أصبحت خدمات الانترنت أكثر بطأً بسبب زيادة الاستخدام والضغط المتزايد علي الشبكات، كل هذا جعل الشركات التي تقدم خدمات البث الي اتخاذ اجراءات لجعل الجميع يمكنهم المشاهدة".

وقالت الشركة: "خلال الأيام القادمة سيرى المشاهدون في البداية مقاطع فيديو يوتيوب بدقة قياسية، وسيظل المستخدمون قادرين على المشاهدة بدقة عالية إذا أرادوا ولكن سيتعين عليهم اختيار ذلك".

ووفقًا لبعض المواقع الاعلامية المختصة لشركات الانترنت فإن يوتيوب سيوسع جزء من شركة جوجل التابعة لشركة الفابت Alphabet Inc ، سياسة جديدة تم اتباعها بالفعل في أوروبا حيث طلب المنظمون من خدمات البث الرئيسية، بما في ذلك نتفليكس Netflix Inc ، وامازون Amazon Prime Video ، تقليل استخدام النطاق الترددي.

ويتطلب بث الفيديو المزيد من النطاق الترددي للإنترنت أكثر من الموسيقى أو الرسائل أو الخرائط بسبب حجم الملفات المرسلة ودقة الفيديوهات.

وكانت جوجل أكبر مستهلك لحجم حركة المرور على الإنترنت العام الماضي، قبل نتفليكس Netflix مباشرة وفقًا لدراسة أجرتها شركة Sandvine.

وفي الآونة الأخيرة ارتفعت الزيارات والمشاهدات على يوتيوب بشكل أكبر حسبما ذكرت Sandvine الأسبوع الماضي.

ويحد يوتيوب بالفعل من جودة الفيديو بناءً على قوة اتصال المستخدم بالإنترنت، ولا يعتقد موقع يوتيوب أن العالم سينفد من النطاق الترددي للإنترنت في أي وقت قريب.

وقالت جوجل في بيان: “نواصل العمل عن كثب مع الحكومات ومشغلي الشبكات حول العالم للقيام بدورنا لتقليل الضغط على النظام خلال هذا الوضع غير المسبوق".