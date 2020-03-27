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سقوط صاروخ في مستوطنة محاذية لقطاع غزة دون اصابات

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 21:21 - 27 مارس 2020
سقوط صاروخ من غزة سقوط صاروخ من غزة
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زعمت وسائل اعلام الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الجمعة، سقوط صاروخ من قطاع غزة في منطقة مفتوحة بمستوطنة سديروت المحاذية للقطاع.

وأوضحت وسائل اعلام الاحتلال بان الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة دون أن يبلغ عن وقوع اصابات في صفوف المستوطنين.

يُشار إلى أن الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد سقوط صاروخ من قطاع غزة في منطقة مفتوحة في مستوطنة "أيفيم" المحاذية للقطاع.

وكان مسؤول كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد حذر سابقًا من امكانية اطلاق الصواريخ على "إسرائيل" في الأيام الأخيرة" وفقًا لما ذكره موقع ريشت بيت العبري.

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