حجر صحفيين في غزة وتشكيل لجنة تحقيق بسبب تقرير صحفي

أكد المكتب الاعلامي الحكومي في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة تشكيل لجنة تحقيق في التقرير الصحفي الذي تم تصويره في المستشفى الميداني للعزل الطبي في مدينة رفح والمختص بحجر العائدين للقطاع خشية من اصابتهم بفيروس كورونا.

وأكد المكتب الاعلامي في تصريح صحفي، أن التقرير الصحفي يخالف التوجيهات والتعليمات الصادرة لكافة جهات الاختصاص.

وأوضح المكتب الاعلامي بأن الجهات المختصة اتخذت قرارا بحجر الصحفيين اللذين اعدا التقرير المذكور.

من جهته أكدت وزارة الصحة، أنه جاري تنفيذ اجراءات الحجر الصحي للصحفي والمصور الذين اعدا المادة المصورة داخل مستشفى العزل بمعبر رفح رغم قيام الطاقم الطبي بأخذ اجراءات السلامة لهم خلال عملهما.

وأوضحت الصحة أن اجراء الحجر الصحي لهما هو اخذاً بالأحواط وحفاظاً على سلامتهما وسلامة المجتمع.

وشددت الصحة على أنه سيتم المساءلة حول السماح بالتصوير ونشر المادة.