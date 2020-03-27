ذكرت العديد من وسائل الاعلام العالمي بأن وزارة الصحة الايطالية سجلت أكثر من 1000 حالة وفاة بفيروس كورونا في ايطاليا خلال 24 ساعة فقط.

ويعتبر تسجيل 1000 حالة وفاة بفيروس كورونا في ايطاليا خلال يوم واحد هو أعلى حصيلة يومية في العالم أجمع منذ انتشار الوباء القاتل (كوفيد-19).

مصادر صحفية ايطالية ذكرت بأن منطقة لومبارديا شمال إيطاليا سجلت وفاة 541 شخصا في يوم واحد ليترفع العدد فيها إلى نحو 5402.

ويتزايد الرقم بشكل مستمر مقارنة بتسجيل 387 وفاة أمس الخميس وهو ثاني أعلى معدل في الإقليم حتى اليوم.

سيلفيو بروسافيرو رئيس معهد الصحة في إيطاليا، أعلن اليوم الجمعة، إن البلاد لم تصل إلى ذروة وباء فيروس كورونا بعد.

وقال سيلفيو بروسافيرو، فى مؤتمر صحفى "لم نصل إلى الذروة ولم نتجاوزها".

وكانت السلطات الإيطالية، قد سجلت 662 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 8165، يوم أمس الخميس.