ملحم: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا و100 عينة قيد الفحص

أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله إبراهيم ملحم، عدم وجود اصابات جديدة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19) حتى الآن

وأوضح أن العمل جار على فحص 100 عينة من قرية أرطاس جنوب بيت لحم، وعدد من المحافظات الأخرى بالضفة المحتلة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر الإيجاز الصحفي المسائي حول آخر مستجدات وباء "كورونا"، مساء اليوم الجمعة.

وقال ملحم: "إن الحكومة ولجنة الأزمة تُقيّم يوميا، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، كل الإجراءات وسلامة التوجهات والالتزام بجميع الإجراءات الحكومية".

وأشار إلى أن هناك التزام إلى حد كبير من المواطنين بالإجراءات، رغم بعض الثغرات التي يجري معالجتها.

وناشد ملحم المواطنين بالتعاون الفردي والمجتمعي مع الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا مشددًا على أن الحكومة تراهن على الوعي الفردي والوعي الجمعي لمخاطر هذا الوباء.

وحول تفاصيل السيدة المصابة في قرية أرطاس مع ابنها العامل قال: "هي ربة منزل وليست عاملة، كما ذكر خطأ بالإيجاز الصحفي الصباحي".

وأوضح ملحم أن نتائج الفحوصات لعينات أخذت من 25 شخصا من بلدة بدو وعدد من المحافظات كانت سلبية أي غير مصابة.

وحذر ملحم من نشر الشائعات، مطالبا بتوخي الدقة لأن الأخبار غير الدقيقة من شأنها أن تثير البلبلة.

ونصح ملحم المواطنين بالبقاء في المنازل بالقول: "بيوتكم ملاذاتكم الآمنة من خطر هذا الوباء".