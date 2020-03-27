"انستغرام" يطلق ميزة جديدة في زمن فيروس كورونا

أطلق موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتصفح التطبيق مع الأصدقاء عبر دردشة الفيديو كوسيلة لإبقاء الأشخاص على اتصال أثناء فترة الحجر الصحي في المنزل.

وتسمى هذه الميزة المشاهدة المشتركة (Co-Watching)، وتسمح للمستخدمين الموجودين سويا ضمن محادثة الاطلاع على الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة والمقترحة أثناء المحادثة المرئية.

كما يمكن الوصول إلى هذه الميزة عن طريق بدء محادثة فيديو من خلال علامة تبويب رسائل إنستغرام المباشرة (Instagram Direct) والنقر على أيقونة الصورة في أسفل يسار شاشة محادثة الفيديو.

وإضافة إلى ميزة المشاهدة المشتركة (Co-Watching)، فقد أعلنت انستغرام أيضا عن خطط لتوسيع كمية الموارد التعليمية التي يعرضها التطبيق في نتائج البحث والسماح للمستخدمين بالتبرع للمنظمات غير الربحية ذات الصلة.

كما تعمل المنصة على إزالة محتوى فيروس كورونا المستجد ما لم يتم نشره من قبل منظمة صحية موثوقة، إلى جانب طرح ملصقات تروج لمعلومات دقيقة، مثل تذكيرات لغسل اليدين والابتعاد عن الآخرين، يمكن نشرها في القصص.

وتعد الميزة الجديدة جزءًا من جهود الشركة وفيسبوك الأوسع لدعم المستخدمين ومجتمعاتهم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.