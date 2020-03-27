الاحتلال يعتقل صحفيا ومواجهات برام الله وطولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء الجمعة، صحفيا فلسطينيا، فيما اندلعت مواجهات بمدينتي رام الله وطولكرم.

وأفادت المصادر المحلية، أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال قرب عين حراشة في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله.

وأقدمت قوات الاحتلال على اعتقال الصحفي أحمد أبو قرع، والذي تواجد بالقرب من مكان المواجهات شمال غرب رام الله.

ولليوم الرابع على التوالي، تندلع مواجهات مع قوات الاحتلال قرب جدار الفصل والتوسع العنصري غرب ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز صوب المواطنين.

وتعمد قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية إلى مهاجمة المواطنين والاعتداء عليهم خلال قيامهم بأعمال الرعي، وتواجدهم في أراضيهم الزراعية المحاذية للجدار العنصري.