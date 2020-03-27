انشاء مركزا خاصا للمشتبهين بإصابتهم بفيروس كورونا في بيت لحم

أنشأت محافظة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة مركزًا خاصًا لفرز وفحص الحالات المشتبه بإصابتها بـ فيروس كورونا (كوفيد-19) في منطقة بعيدة عن مدخل طوارئ مستشفى بيت جالا الحكومي.

وقال المحافظ كامل حميد: " إنشاء المركز بعيدا عن المستشفى يأتي حرصا على حماية الطواقم الطبية والمواطنين".

وأشار حميد إلى أن المركز مزود بكافة الاحتياجات، وفيه يتم استقبال كل الحالات المشتبه بها وفحصها وفرزها وأخذ عينات منها للتأكد من إصابتها أم لا".

ولفت حميد إلى أن نتيجة الفحص تحدد طبيعة المريض إن كان يحتاج لتحويلة إلى مستشفى الحجر الصحي أم لا، مبينًا أن ذلك يتم بالتعاون مع مستشفى بيت جالا الحكومي، ومديرية الصحة في المحافظة، والمركز الوطني للتأهيل.

رئيس قسم الجراحة في مستشفى بيت جالا الحكومي، نقيب الأطباء فرع بيت لحم، محمود إبراهيم أكد بدوره أن الأطباء والمحافظة بشكل عام معنية تمامًا بإبعاد المصابين بفيروس كورونا عن مستشفى بيت جالا".

وقال ابراهيم: "لذلك السبب أوجدنا المركز المقدم من الشرطة والرعاية الصحية الأولية، آخذين بعين الاعتبار أن هناك مرضى أورام وكلى، وهناك خطر عليهم من أي مريض مصاب بفيروس كورونا".

وأوضح أن لديهم فريقا طبيا لفرز المرضى أمام الطوارئ، وهو يتعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، مبينا أن هناك طاقما من الأطباء تابع للرعاية الأولية وآخر من مستشفى بيت جالا يتعاملون مع العينات حسب المواصفات والشكاوى والحالات المرضية.