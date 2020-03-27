نتنياهو يوعز باتخاذ اجراءات مشددة على حركة المستوطنين لمنع تفشي كورونا

أوعز رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لشرطة الاحتلال لتشديد القيود على حركة المستوطنين خارج المنازل من أجل منع تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وجاء ذلك خلال عقد سلسلة من الجلسات بين نتنياهو والجهات المختصة في "إسرائيل" بشأن مواصلة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها أن تحد من فيروس كوروناـ وشراء المستلزمات الطبية والاستعدادات للإغلاق التام في "إسرائيل".

كما أوعز نتنياهو بتشديد إجراءات إنفاذ القانون بحق المحلات التجارية والصيدليات بغية التأكد من الحفاظ على مسافة بين الأشخاص وعلى النظافة وعلى التقيد بتعليمات وزارة الصحة.

وقال نتنياهو: "في حال عدم ملاحظة تغير في عدد المصابين خلال اليومين المقبلين لن يكون هناك مفر من فرض الاغلاق الشامل".