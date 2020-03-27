مركز الإعلام والمعلومات الحكومي بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا

كثفت وزارة الصحة الترصد المخبري للمستضافين في مراكز الحجر الصحي وقد أظهرت الفحوصات المخبرية الواسعة التي اجراها المختبر المركزي سالبية نتائجها جميعاً وعدم تسجيل أي اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة حتى الان. وطمأن مركز الإعلام والمعلومات الحكومي، أهل قطاع غزة أن الحالات التسعة التي أعلن عن إصابتهم بفيروس كورونا بوضع صحي جيد ومستقر ولم تطرأ عليهم أي تغيرات صحية جديدة حتى اللحظة بحمد الله.

وأوضح أن الطواقم الطبية تقدم خدماتها لـ 1680 مستضافاً داخل مراكز الحجر الصحي، من بينهم 935 عائداً من الحالات المرضية المختلفة.

وهنأت وزارة الصحة بغزة المواطنين الذين أنهوا الحجر المنزلي من العائدين لغزة بتاريخ 13/3/2020، ولم تظهر عليهم أي تغيرات صحية.

وأضاف أن استمرار الحصار الاسرائيلي جعل المقومات الصحية والانسانية الاساسية التي نعمل بها لمواجهة فيروس كورونا المستجد مهددة في أي لحظة.

وطالب المؤسسات الدولية بتوفير 23 مليون دولار لدعمنا بأجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزي والأدوية والمستهلكات الطبية وأجهزة المختبرات.

وأكد على أن التزام شعبنا بالضوابط الوقائية الشخصية والعامة يحقق القدرة المباشرة على مواجهة فيروس كورنا وهذه مسئولية أخلاقية ووطنية ودينية.

وأوضح انه يتم مراجعة كافة الإجراءات الوقائية أولاً بأول ونشدد إجراءاتنا كل يوم لتحصين المجتمع.

ودعا كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي وذوي المناعة الضعيفة والامراض المزمنة الى تجنب التجمعات والأماكن العامة.

كما دعا مركز المعلومات الحكومي الجمهور الكريم الى التواصل على الرقم المجاني 103 لوزارة الصحة أو منصته عبر الواتساب على رقم 0599503103 للاستفسارات الصحية او الابلاغ عن أي مخالفات من المؤسسات الصيدلانية او الطبية.