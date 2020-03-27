الاتحاد الإسلامي بنقابة المحامين النظاميين يُنفّذ حملة تعقيم لمكاتب المحامين

نفّذ الاتحاد الإسلامي في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، في الاتحاد الإسلامي للنقابات، حملة تعقيم وتطهير لمكاتب المحامين في محافظتي رفح وغزة.

وأكد مسئول منتدى المحامي النظامي المحامي عبد الرحمن دويك على أن الاتحاد الإسلامي دائماً ما يكون صاحب الصدارة في مبادراته في إدارة الأزمات و حرصه على حقوق المحامين والحفاظ على مصالحهم واحتياجاتهم وبالتالي كان أولى اهتماماته في ظل هذا الوباء الخطير الذي يعصف في كل دول، تقديم يد العون والمساعدة لشريحة المحامين على قاعدتي "تقديم الواجب رغم قلة الإمكان"، و"درهم وقاية خير من قنطار علاج".

وأوضح دويك أن عملية تعقيم و تطهير مكاتب المحامين هي اولى خطوات الوقاية من إيجاد بيئة حاضنة لأي فايروس من الانتقال والتكاثر، مناشداً جميع المحامين بضرورة اتباع وسائل الوقاية والحماية لتجاوز هذه المحنة.

من جانبهم، أعرب المحامون عن إعجابهم وارتياحهم لهذه المبادرة المهمة و الصحية، مثمنين دور منتدى المحامي النظامي في خدمة المحامين وتعزيز قدراتهم والدفاع عن قضاياهم.