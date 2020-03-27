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ارتفاع عدد المتعافين إلى 18 من أصل 91 إصابة

ملحم: تعافي طبيب من فيروس كورونا ومغادرته الحجر الصحي

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 17:32 - 27 مارس 2020
ابراهيم ملحم ابراهيم ملحم
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أعلن المتحدث باسم الحكومة في رام الله، عن تماثل طبيب مصاب بفيروس كورونا للشفاء التام، وتم إخلاؤه من الحجر الصحي، للحجر المنزلي، ليرتفع بذلك عدد المتعافين من الفيروس إلى 18 حالة في فلسطين من أصل 91 إصابة.

وقال ملحم، :"سُجل تعافي "17" إصابة في محافطة بيت لحم، وإصابة واحدة لطبيب أعلن عن إصابته بالفيروس في مدينة الخليل

وأضاف أن تعافي الطبيب تبين بعد أن أظهرت العينة الثالثة التي أخذت منه، عدم إصابته بالوباء، حيث غادر الحجر الصحي إلى الحجر المنزلي.

وكان ملحم قد أعلن صباح اليوم، عن تسجيل 7 إصابات جديدة، لرضيع وطفل وشبان بالعشرينات ورجل خمسيني، كما جرى تسجيل إصابة لعامل وأمه.

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