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الاحتلال يقرر الإفراج عن مئات المعتقلين على قضايا جنائية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:09 - 27 مارس 2020
سجون الاحتلال سجون الاحتلال
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قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية، الإفراج عن مئات المعتقلين الجنائيين، في إطار مكافحتها لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وقال ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد اردان:" إن هناك حاجة ملحة لتقليل الاكتظاظ في السجون كونها تعد قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت حال انتقال الوباء إليها. بحسب موقع "0404".

وأضاف، أن قرار الإفراج يشمل الأسرى المحكومين حتى 4 سنوات وتبقى أسابيع على موعد الإفراج عنهم حيث سيتم إطلاق سراحهم مع تعهد بالتزام الحجر المنزلي مدة شهر، في حين يستثنى من القرار المتهمون بمخالفات متعلقة بالعنف داخل العائلة بالإضافة للمخالفات "الجنسية".

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