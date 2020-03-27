كتلة الصحفي تطالب اشتية بإقالة خلود عساف لنشرها إشاعات حول كورونا في غزة

طالبت كتلة الصحفي الفلسطيني بإقالة ومحاسبة رئيس تحرير وكالة وفا الرسمية لترويجها شائعات كاذبة حول انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة .

وشددت كتلة الصحفي على أن ما نشرته الصحفية خلود عساف رئيس تحرير وكالة وفا من شائعات حول إصابة العشرات من مواطني قطاع غزة بالفيروس عبر صفحتها على موقع فيسبوك أدى إلى خلق حالة بلبلة وارباك في الشارع الفلسطيني خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي يكافح فيها الجميع هذا الوباء القاتل.

واعتبرت الكتلة في بيان لها، أن سحب السيدة عساف لمنشور الشائعة الكاذب ونشر رسالة اعتذار حوله لا يكفي، ولابد من المحاسبة القانونية كما كل المروجين للشائعات.

وأكدت الكتلة أن وقوع رئيس تحرير وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية بهذا المستوى من الأخطاء يعني أنه لا يتمتع بالأهلية والمسؤولية لأن يبقى في موقعه.

وطالبت الكتلة رئيس الحكومة محمد اشتية والنائب العام بإقالة السيدة خلود عساف ومحاسبتها أسوة بغيرها من مروجي الشائعات.