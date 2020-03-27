ليفربول يوجه رسالة للطواقم الطبية لمكافحة كورونا

بعث فريق ليفربول فيديو يتضمن رسالة للطواقم الطبية التي تعمل على مكافحة فيروس كورونا، يشيد بأدائهم وحرصهم على سلامة المواطنين، في ظل توقف الدوري الانجليزي لكرة القدم.

ونشر حساب ليفربول الرسمي الفيديو الفيديو، يشكر فيه نجوم الفريق ومدربهم يورغن كلوب، العاملين في مجال الصحة حول العالم، والذين يعرضون حياتهم للخطر من أجل العامة، بمحاربة فيروس كورونا الجديد.

وبدأ المدرب كلوب الفيديو، وشكر العاملين في مجال الصحة، بالنيابة عن نفسه وعن نادي ليفربول، وقال "ما تفعلوه كل يوم أمر لا يصدق".

ووجه كل من نجوم ليفربول رسالته في الفيديو بلغته الأم، وتحدث النجم المصري محمد صلاح بالعربية.

وقال صلاح: "أشكركم جدا على مجهوداتكم، ومقدرين مساعدتكم لنا"، بينما قال قائد الفريق جوردان هيندرسون: "أنتم أبطالنا".

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا منذ نشره، وأثنى الكثيرون على مبادرة ليفربول بدعم الذين يعملون بالصف الأول لمحاربة فيروس كورونا المتفشي.

وساند ليفربول قرار تعليق الدوري منذ اليوم الأول، وطالب جماهيره بالبقاء بالمنزل، بالرغم من أن انتصارين بالدوري فقط تكفي لتحقيق البطولة الغائبة عن خزائن النادي 30 عاما.