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إغلاق محل يصنع الكمامات في جنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 15:02 - 27 مارس 2020
كمامة كورونا كمامة كورونا
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أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة جنين، مساء الخميس، بالتعاون مع الضابطة الجمركية محلاً للستائر يصنع الكمامات خلافاً للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وبين خليل عارضة مدير دائرة حماية المستهلك في الوزارة بمديرية جنين، أنه تم إيقاف وإغلاق المحل الذي كان يعمل على صناعة الكمامات من مواد لا تصلح لهذه الصناعة لصالح إحدى الصيدليات في المحافظة مستغلاً الطلب الزائد على الكمامات من قبل المواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن تلك الكمامات لا تراعي الحد الأدنى من الإجراءات والاشتراطات الصحية الواجب توفرها وفق المواصفات والمقاييس.

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