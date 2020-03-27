مصر تشرع في إنتاج لقاح لفيروس كورونا

بدأت مصر العمل على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، في إطار مواجهة الوباء العالمي الذي يجتاح العالم بسرعة كبيرة، وحصد مئات الآلاف من الاصابات وآلاف الوفيات في وقت وجيز.

وأكد أستاذ علم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث في مصر، الدكتور أحمد قنديل في تصريحات عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن المركز بدأ عملية تطوير اللقاح بعدما استطاع الوصول إلى أدوات تشخيصية جزيئية لتحديد سلبية أو إيجابية العينات.

وأوضح أن العمل يجري على تحميل فيروس كورونا على فيروس الأنفلونزا الموسمية، بحيث يكون اللقاح مزدوجًا"، مؤكدًا أنها "فكرة فريدة من نوعها ولم يطبقها أحد في العالم من قبل".

وفي الأسبوع الماضي، قال الدكتور محمد علي، أستاذ الفيروسات في المركز القومي للبحوث بمصر، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "المركز يجري بعض الاختبارات المعملية، ولم يتم الانتهاء من نتائج نهائية بشأن التوصل إلى لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة".

وأضاف أنه "حال التوصل إلى لقاح جديد سيعلن المركز عن ذلك، وأن المركز يجري بعض المحاولات في إطار مساعي دول العالم للتوصل إلى أي لقاح أو علاج للفيروس".

يشار إلى أن فيروس كورونا أصاب 495 مصرياً، من ضمنهم 102 حالة تماثلت للشفاء، و24 حالة وفاة.