ارتفاع عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الايرانية ، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ايران، بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة 32 الفا و332 شخصا، وبوفاة 144 شخصا آخرا، ارتفع عدد المتوفين إلى 2378 والمتعافين 11 الفا و133 شخصاً.

وأضاف المتحدث باسم كيانوش جهانبور في تصريح صحفي، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2926 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 32 الفا و و332 حالة لغاية الان بينهم 2893 في وضع حرج.

ويجتاح معظم دول العالم فيروس كورونا الذي انطلق من مدينة وواهان الصينية في ديسمبر الماضي، ومن ثم انتقل للعالم، فيما صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه وباء عالمي، لسرعة انتشاره وعدم قدرة العلماء حتى الان على ايجاد علاجاً فعالاً له.